ميس القطراني: الدعاة حالياً يحاولون تقديم إسلام خفيف الدسم

رأت رجعة القطراني مذيعة قناة النبأ السابقة التي غيّرت اسمها إلى ميس الريم، أن الدعاة حالياً يحاولون تقديم إسلام خفيف الدسم، بحسب وصفها.

وقالت القطراني، في منشور لها، عبر «فيسبوك»: “جريمة حرق المصحف الشريف في السويد لم تأخذ مساحة كبيرة من الترندات العربية، والسبب أن الدعاة الأن إما مع رواج الخطاب الديني المدني الجديد، والبُعد عن الشأن السياسي والقضايا الشائكة، والتركيز على الخلاص الفردي، والعناية بالمظاهر المدنية الماديّة، والدعوة المجتزأة للدين”، وفقا لقولها.

وأضافت “يحاول كل منهم بكل ما أوتي من قوة تقديم إسلام خفيف الدسم، يتحدث عن مفهوم الإيمان بالله والتنمية البشرية والجهاد ضد الخارجين عن ولي الأمر والحجاب والحياة الزوجية، وإثبات أن الإسلام لا يتعارض مع «حرية الرأي والتعبير وحتى المعتقد، بل يقبلها ويعتد بها أو النقيض تماما إسلام متطرف لا يعرف إلا لغة القتل والإقصاء”، على حد تعبيرها.

وتابعت “في قضايا مثل هذه إذا سألت أحدهم أين أنتم؟ سيجيب نحن نحمل القرآن في صدورنا وصدور أبنائنا فما حاجتنا بالورق”، بحسب حديثها.