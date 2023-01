اتحاد الناشرين الليبيين: الخارجية المصرية قررت منع مشاركة وزارات حكومتي الدبيبة وباشاآغا في معرض القاهرة للكتاب

uvليبيا – قال رئيس اتحاد الناشرين الليبيين علي عوين إن الخارجية المصرية قررت منع مشاركة وزارات حكومتي (عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا) في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

عوين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى إحالة أمر المشاركة الليبية على المستوى الرسمي من إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى الخارجية المصرية للبت فيه.

ورغم عدم حصول دولة ليبيا على جناح لتشارك به وتعرض كتبها على المستوى الرسمي إلا أن رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، أوضح أن هناك مشاركة ليبية في المعرض إلا أنها ليست على مستوى الدولة بل على مستوى الناشرين ودور النشر الليبية الخاصة.

وأضاف: “إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وافقت على مشاركة اتحاد الناشرين والقطاع الخاص والجامعات ومنحتنا جناحًا سعته 18 مترًا بمشاركة 9 دور نشر من شرق ليبيا وغربها وجنوبها”.

وأوضح عوين أن الدولة الليبية لم تقدم للمشاركين الليبيين في المعرض أي مساعدة، مشيرًا إلى أن شحن الكتب المشاركة وتكاليف حجز أجنحة العرض جميعها يتكبدها الناشرون بشكل شخصي على الرغم من قلة إمكانياتهم.

رئيس اتحاد الناشرين الليبيين ختم: “إدارة المعرض وافقت على طلبنا بأن نقوم بتسديد رسوم الاشتراك فور وصولنا إلى القاهرة”.

