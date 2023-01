8 فبراير موعدا لمحاكمة “بوعجيلة مسعود” في الولايات المتحدة

حددت المحكمة الاتحادية بواشنطن، الثامن من فبراير المقبل موعدا لمحاكمة المواطن “بوعجيلة مسعود” بعد أن أجلت الجلسة المقررة أمس الأربعاء.

ونقلا عن وكالة رويترز فإن القاضية عينت رسميا المحامية “ويتني مينتر” لتمثيله أمام المحكمة بعد تعذر العائلة عن توكيل محام على نفقتهم الخاصة.

كما طلبت المحامية وقتا إضافيا لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أو استجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزا إلى حين المحاكمة.

وحددت القاضية الأمريكية “موكسيلا أوبديايا” جلسة في الـ23 من فبراير المقبل للنظر في احتجازه من عدمه باعتباره يعاني أمراضا مزمنة ويتلقى العلاج.

فريق دفاع متخصص

وكانت عائلة “بوعجيلة” قد صرحت في وقت سابق لـ “الأحرار” بأنها بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله والذي سيمثّل “أبوعجيلة” أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة.

كما أكدت العائلة أن المحامي طلب تأجيل جلسة المحكمة لاستكمال الإجراءات مع فريق الدفاع ليتولى بدوره القضية.

وأكد المدعون أنهم لا يعتزمون إلحاق عقوبة الإعدام بـ “مسعود” باعتبارها لم تكن متاحة في القانون وقت حدوث الواقعة.

المصدر: رويترز + ليبيا الأحرار

