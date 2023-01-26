ماتكو: منتهية الولاية مسؤولة عن عودة أزمة الوقود للجنوب

الوطن| رصد

أكد عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، إن الحكومة منتهية الولاية مسؤولة بشكل مباشر عن عودة أزمة الوقود للجنوب بعد فترة من انفراجها في أعقاب حادثة انفجار صهريج بنت بيّة.

وقال ماتكو، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها.

ولفت إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود، ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء؛ لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم.