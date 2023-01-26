بنغازي تبحث سٌبل الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أعلنت بلدية بنغازي، بحث سبل الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في المدينة، وحث المواطنين على استعمال بدائل تُحافظ على الصحة العامة ولاتُساهم في تلوث البيئة بناء على الزيارات المعرفية التي أُقيمت في بولونيا إيطاليا لمشروع تامسال.

وأوضحت بلدية بنغازي، في بيان، أن عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف البيئة والصحة العامة المهندس أحمد فرج الطيرة، اجتمع مع مسؤول مشروع تامسال في ليبيا هشام الورفلي.

وتابع البيان، أن الاجتماع شمل حضور عدد من أعضاء فريق عمل مشروع تامسال لمُناقشة كيفية ضم جهود جميع الجهات العامة والخاصة ومُنظمات المُجتمع المدني والمُهتمين بقضية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وختم البيان موضحًا أن الاجتماع، ناقش إعداد برامج التوعية عن آثار إستخدام الأكياس البلاستيكية والمشاكل الصحية والبيئية التي يُمكن أن تنتج عن إستخدامها، والإجراءات والإقتراحات والبدائل التي يُمكن إتخاذها في هذا الشأن.