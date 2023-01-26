المنقوش تدعو هولندا والسويد إلى احترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والإساءة للمعتقدات

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دعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، حكومتي السويد وهولندا إلى احترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والإساءة للمعتقدات.

أتى ذلك على خلفية حرق وتمزيق نسخة من القرآن الكريم في السويد وهولندا من قبل تنظيمات معادية للإسلام.

وقالت المنقوش، عبر تويتر، إن “تنامي خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع، وأكثره خطورة المرتبط بالإساءة للمقدسّات الدينية، لأنه يهدد التعايش بين المجتمعات وأمنها ويؤجج العنف”.

وأضافت، “أدعو حكومات السويد وهولندا لاحترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والإساءة للمعتقدات”.

تنامي خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع، وأكثره خطورة المرتبط بالإساءة للمقدسّات الدينية لأنه يهدد التعايش بين المجتمعات وأمنها ويؤجج العنف. أدعو حكومات #السويد و #هولندا لاحترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والاساءة للمعتقدات. — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) January 26, 2023

وقام قيادي مناهض للإسلام في حركة “بيغيدا” بتمزيق نسخة من المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي قبل أن تمنعه الشرطة من إحراقها.

وأتت هذه الواقعة في لاهاي غداة إحراق متطرّف آخر مناهض للإسلام مصحفًا خلال تظاهرة نظمها أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت احتجاجاً على موقف أنقرة من عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.