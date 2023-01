دردور: الحزب الديمقراطي برئاسة صوان انضم إلى تجمع الأحزاب الليبية وانقلب على تفاهمات المشري وصالح

ليبيا – علق المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور على انضمام الحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان إلى تجمع الأحزاب الليبية.

درودر وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “انضمام الحزب الصواني الديمقراطي إلى تجمع الأحزاب الليبية التي كان يترفع عليها، والمستغرب مشاركة (الحزب) في بيان الأحزاب الليبية حول الخلاف على القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة الذي يعد انقلابًا 180 درجة في منهج الحزب الداعم لتوافقات خالد المشري وعقيلة صالح، والتحول من محاصصة الصفقات المعرقلة للانتخابات إلى العكس تمامًا، وبالتالي التضحية بفتحي باشاآغا”.

وتساءل دردور: فهل هو انقلاب للحزب على رئيسه محمد صوان، أم هو نفاق صواني مؤقت تقتضيه ظروف الخبث، أم هي توبة صوانية نصوحة أعقبها نضج عقلي؟ والتخلص من عنترياته عندما كان يعتبر نفسه أنه مدرسة لليبيين يعلمهم كل شيء حتى صناعة الحلويات، مثلما صرح سابقًا على قناته بانوراما”.

دردور ختم: “أتمنى أن تكون توبة نصوحة عن العبث بليبيا”.

