قنيدي: ملتقى حوار جديد سيصطدم بشبهات الفساد والرشى

الوطن| رصد

استبعد عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، إمكانية تجاوز دور مجلسي النواب والدولة رغم تكرار خلافات رئيسيهما وقيامهما بتجميد الوضع السياسي بالبلاد كرهينة لتوافقاتهما.

وقال قنيدي في تصريح رصده موقع “الوطن” إن البرلمان هو السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد، وفقاً للاتفاق السياسي بالصخيرات، والذي أشار أيضاً إلى دور مجلس الدولة، وبالتالي لا جدوى مما يطرحه البعض عن إمكانية تجميد المجلس الرئاسي لعمل المجلسين، خاصة أن الأول يفتقد للشعبية في الشارع الليبي.

ورأى، أن الحديث عن إمكانية تشكيل البعثة لملتقى حوار سياسي جديد، سيصطدم بشبهات الفساد والرشى التي أحاطت بالملتقى السابق وعدم تمكنه في النهاية من إصدار قاعدة دستورية.

ورأى قنيدي، أن الخروج من المأزق السياسي الراهن يكمن في الدعوة لجلسة مشتركة لأعضاء مجلسَي النواب والدولة، حيث قد يمهّد ذلك لحل توافقي، شريطة ألا يشارك رئيسا المجلسين فيها.