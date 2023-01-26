المصراتي: حكام ليبيا اللصوص هم من أخرجها من مؤشر جودة الحياة في أفريقيا

أكد الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، أن خروج ليبيا من تصنيف مؤشر جودة الحياة في إفريقيا، جاء لأنها بقعة وهمية هلامية سائبة، يحكمها ثلة من اللصوص وقُطاع الطرق، رغم أنها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في القارة.

وقال المصراتي، عبر «فيسبوك»: “حسب مؤشر Us New لجودة الحياة في أفريقيا المستند على عدة معايير، حلت المملكة المغربية في الترتيب الأول تليها مصر، ثم تونس في الترتيب الرابع رغم الظرف الدقيق الذي تمر به وأخيرًا الجزائر في المرتبة التاسعة”.

وأضاف “طبعا ليبيا صاحبة أكبر احتياط نفطي في أفريقيا وتعد أغنى من المذكورين أعلاه -من ناحية الموارد النفطية على عدد السكان- خارج التصنيف، لأنها وبكل بساطة بقعة وهمية هلامية سائبة يحكمها ثلة من اللصوص وقطاع الطرق ويسكنها شعب كزيوني يتعامل معها على أنه ضيف بلا أي شعور أو انتماء إلا للمرتب والعلاوات والزيادات”.