عميد أوباري: أزمة الوقود تفاقمت في الجنوب بشكل غير مسبوق

أكد عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، أن أزمة الوقود في أوباري خاصةً والمنطقة الجنوبية عامة تفاقمت بشكل غير مسبوق.

وقال ماتكو، في تصريحات صحفية: “الأزمة عادت بعد فترة من انفراجها عقب حادثة انفجار صهريج بنت بية”.

وأضاف “الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها”.

وأضاف “نطالب حكومة الدبيبة بوضع حلول نهائية ولا نريد حلولا مؤقتة، فهي تتحمل مسؤولية عودة أزمة الوقود بالجنوب”.

وتابع “الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم”.