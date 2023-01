قزيط: الانتخابات الرئاسية قد تهدد السلم الاجتماعي بمشاركة بعض الأسماء

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أمس الأربعاء إن ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية يشكل تهديدًا على السلم الاجتماعي. قزيط قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية ردًا على سؤال حول إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية: “أعتقد أن الشخصيات الكبيرة التي تُقبل في مكان وتُرفض في مكان آخر، شخصيات جدلية”. وأضاف: “أنا أرى أنه إن كان لديهم حس وطني عالٍ، فلا يجب عليهم التقدم للانتخابات. هذه الأمور تطيح بحالة السلم الاجتماعي”.

ورأى أن الانتخابات الرئاسية كلها تهدد السلم الاجتماعي، معتقدًا أن هذا الأمر ينطبق على بعض الأسماء.

