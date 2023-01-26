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رئيس الحكومة يفتتح الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

افتتح رئيس الحكومة فتحي باشاغا ، اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع المدن الليبية .

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في مدينة سرت خصوصا أنه جاء بعد تعذر عقده في السنوات الماضية، مشيداً بدور اللجنة و عملها طول السنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الإهمال وعدم إعطاء هذه الفئة من المجتمع حقوقها.

و أعرب باشاغا عن فخره الشديد بالأبطال الذين جمعوا الميداليات في جميع المحافل التي مثلوا فيها ليبيا، مؤكداً أن الحكومة الليبية ستدعم و تساند اللجنة البارالمبية لأداء عملها وذلك لمواصلة إنجازاتها من خلال الأبطال الليبيين من هذه الفئة المتميزة .

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي، عن سعادته بعودة اجتماعات الجمعية العمومية للجنة بعد سنوات من تعذر انعقادها، متقدماُ بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة لاهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة و التي كان اخرها تجاوبه السريع لعقد هذا الاجتماع داخل مدينة سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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