الارصاد: اجواء شتوية باردة وانخفاض للحرارة وأمطار بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 26/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي حيث تسجل درجات الحرارة القصوي مابين (08-14)مْ, وتكون منخفضة أيضاً على غدامس والحمادة فلا تتجاوز (13)مْ, بينما تتراوح على باقي المناطق مابين (16-24)مْ, ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجياً من يوم الغد باقي مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته والجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير خلال منتصف الأسبوع المقبل اقتراب منخفض جوي على مناطق شمال ليبيا مصحوب بتقلبات جوية مع رياح نشطة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار.

والله اعـــــــلم.