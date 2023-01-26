العبود: أي مباردة يجب أن تحسم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، د.أحمد العبود، أن الفترة الأخيرة شهدت تعددت المبادرات لحل الأزمة الليبية.

وأوضح العبود، أن أي مباردة يجب أن تجيب على الخلاف على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

بدوره، أكد إدريس أحميد الكاتب والباحث السياسي، أن تعدد المبادرات في ليبيا لم يعالج حتى الآن أزمة الانسداد السياسي.

وأوضح أحميد، أن اختزال الحلول في نفس الشخصيات والكيانات لن يؤدي إلى مسار جديد، مشيرا إلى أن تلك الأطراف لا ترغب في الرحيل عن السلطة خاصة مع إصرار رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن يكون في أي مسار سياسي جديد.