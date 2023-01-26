باتيلي: الليبيون سيستمعون للجارة الجزائر لأنها بلد متأثر بأزمتهم

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه لابد من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجاوز المأزق السياسي في ليبيا، من خلال الانتخابات.

وقال باتيلي، على هامش زياته لدولة الجزائر: “الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، وشدد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح”.

وأضاف “الرئيس الجزائري أكد أن الاستقرار في ليبيا هو حاجة إقليمية لجميع البلدان، وخاصة تلك التي تقع في الجوار”.

وتابع “أطالب دول الجوار بمساعدة الأطراف الليبية، وتمكينهم من إيجاد سبل الحوار لتجاوز الأزمة التي طال أمدها لأكثر من 10 سنوات”.

واستطرد “الليبيون سيستمعون للجارة الجزائر التي تُعد بلدًا متأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية”.