ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 January, 2023

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة مع وزير النفط والغاز محمد عون توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا من خلال توظيف الإمكانيات بالمصانع الوطنية العامة والخاصة وعقد شراكات استثمارية مع الموردين والمصنعين العالميين

وتناول الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصناعة والمعادن بطرابلس سبل توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز لتعويض الاستيراد من الخارج، إضافة إلى خلق فرص عمل ووظائف للكوادر الليبية المتخصصة ونقل التقنية في مجال تصنيع المواد والمعدات

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الصناعة والمعادن فقد أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل لإنجاز برنامج عمل مشترك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الوطني