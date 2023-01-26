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باثيلي يلتقي تبون في الجزائر ويبحثان معا الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، في الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقال باثيلي، إنه تبادل مع تبون، أمس الأربعاء، وجهات نظره بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري أكد الحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجاوز المأزق السياسي من خلال الانتخابات.

وأضاف، أن تبون شدد على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، وعلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح.

وذكر، الرئيس الجزائري أعرب عن دعمه الثابت لجهود الأمم المتحدة، وأكد أن الاستقرار في ليبيا هو حاجة إقليمية لجميع البلدان، وخاصة تلك التي تقع في الجوار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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