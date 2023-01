العريبي: ندعم وزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية

ليبيا – شارك رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب في حفل افتتاح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي.

الحفل أُقيم وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية ووفد من حكماء المدينة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب في كلمته خلال حفل الافتتاح على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.

