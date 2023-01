“الحداد” يبحث مع بعثة تقصي الحقائق الأممية عملها في ليبيا

أثنى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد” على الدور الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق في ليبيا به لرصد الجرائم والمخالفات التي وقعت مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال الحداد في كلمته أثناء استقبال وفد البعثة في طرابلس، إن الضرر الذي لحق بالمدنيين الأبرياء جراء زرع الألغام المتطورة من حيث النوعية وطرق زرعها، لم يشهد لها مثيل من قبل إلا خلال العام 2019 أثناء الاعتداء على العاصمة، عادا إياها انتهاكا ومخالفا لحقوق الإنسان.

واستعرض الوفد مع “الحداد” عمل البعثة وعددا من المواضيع التي تدخل في نطاق القانون الإنساني الدولي.

المصدر: رئاسة الأركان العامة

