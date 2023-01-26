شرطة النواقية تلقي القبض على 3 أشخاص يسرقون أسلاك كهرباء

أصدر رئيس مركز شرطة النواقية التابع لمديرية أمن بنغازي اللواء عبد المنعم الدرسي تعليماته بانتقال أعضاء التحريات على وجه السرعة لمكان تم فيه مشاهدة أشخاص يسرقون أسلاك كهربائية ويستقلون مركبة آلية نوع “شفروليت” بيضاء.

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم، شاهدوا المركبة وبجانبها ثلاثة أشخاص مسلحين، وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات قاموا بإلقاء قنبلة يدوية والرماية على أعضاء التحريات وتم مطاردتهم إلى أن تم ضبط المركبة سالفة الذكر وضُبط على متنها شخصين وبحوزتهما قنبلة يدوية وسلاح ناري نوع خرطوش بالإضافة إلى أسلاك ومعدات كهربائية ومقص يستخدم في قص الأسلاك الكهربائية، في حين أن الشخص الثالث لاذ بالفرار.

وتم حضور لجنة ضبط الشارع العام المشكّلة من قبل مدير الأمن اللواء نوري الساعدي بإمرة المقدم فرج العشيبي وتم تمشيط الاختصاص بالكامل والبحث عن الشخص الثالث الذي لاذ بالفرار وتم الانتقال بالمركبة والأشخاص الذين تم ضبطهم إلى المركز.

وبالاستدلال مع المضبوطين، اعترفوا بما نسب إليهم من سرقات، كما اتضح أنهم مطلوبون على ذمة 15 محضرًا تتضمن سرقة كوابل كهربائية وأفادوا بتواجد الشخص الثالث بمنطقة الوحيشي، حيث تم خروج أعضاء التحريات بإسناد من كتيبة الضفادع البشرية إلى منطقة الوحيشي وتم ضبط الشخص المصري الثالث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.