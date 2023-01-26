بعثة الأطباء الإيطاليين تجري فحوصات لـ 110 طفل مريض بالقلب في بنغازي

أجرت بعثة الأطباء الإيطاليين التابعين لمركز أمراض القلب في البحر الأبيض المتوسط خلال زيارتها للمركز الصحي الوطني في بنغازي فحوصات طبية على 110 طفل يعانون أمراض القلب المختلفة.

وأوضحت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في بيان لها أنه خلال زيارة الطبيبتين “ريتا كالاتشيورا” و”تشينسيا بيرتي”، تم الكشف على 110 مرضى وتم اختيار مجموعة منهم للمهمة القادمة لجراحة القلب للأطفال التي ستجرى في بنغازي في شهري فبراير ومارس 2023.

وبينت السفارة الإيطالية أنه تم إطلاق هذا التعاون في عام 2020 خلال الحرب الأهلية الليبية بناء على دعوة من الأمم المتحدة لفريق جراحة القلب الإيطالي وأضافت أنه منذ ذلك الحين، تم القيام بعدد 3 بعثات لجراحة القلب للأطفال (80 مريضا خضعوا لعمليات جراحية) وعدد زيارتين للكشف العام لفئة الأطفال من السكان.

وأشارت السفارة الإيطالية إلى أنه كجزء من الاتفاقية مع المستشفى الليبي، في شهر أكتوبر 2022، قام خمسة من طاقم التمريض المتخصص في العناية المركزة للأطفال بإجراء تدريب لدى مركز أمراض القلب المتوسطي “بامبينو جيسو دي تاورمينا” وفي عام 2023 تحصل طبيبان على الموافقة على الحضور السنوي الطوعي في هذا المركز.

ولفتت السفارة الإيطالية إلى أنه تم تنفيذ جميع البعثات بكيفية عمل تطوعي من قبل العاملين الصحيين (الطبيين والتقنيين والتمريض) والقادمين من مرافق طبية إيطالية مختلفة.

وأعربت السفارة الإيطالية عن تمنياتها أن تتمكن خلال عام 2023 من القيام بالجراحة على ما لا يقل عن 100 مريض مؤكدة فخرها بالنتائج التي تم الحصول عليها وكذلك لإعادة تفعيل تخصص بقى لفترة طويلة متوقفاً في ليبيا بسبب عدم الإستقرار السياسي وغياب الأمن.