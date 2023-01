انتشلت فرق تابعة للهلال الأحمر، 8 جثث لمهاجرين أفارقة كانوا على متن قارب يحمل العشرات منهم قبالة سواحل القره بوللي.

ووفقا للهلال الأحمر فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مهاجر آخرين كانوا على متن القارب من شواطئ القره بوللي.

المصدر: الهلال الأحمر

The post الهلال الأحمر ينتشل 8 جثث من شواطئ القره بوللي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار