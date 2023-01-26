اللجنة المركزية: مستمرون في تنفيذ الاستحاقات الانتخابية

الوطن| رصد

أكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الخميس، أنها مستمرة في تنفيذ الاستحاقات الانتخابية للبلديات التي أنهت مدتها القانونية، داعية إلى عدم الانجرار وراء أي محاولات لتنفيذ انتخابات بلدية بعيدا عن اللجنة المركزية.

وأشارت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إلى أنها أعلنت انطلاق الحملة الانتخابية في بلديتي غريان والعربان، على أن يكون موعد الاقتراع في غريان 4 فبراير، وفي العربان 11 فبراير.

كما أعلنت اللجنة أن القائمة الفائزة في انتخابات بلدية الخمس، هي قائمة الميزان، حيث حصلت على 3815 صوتا.

وأبدت اللجنة استغرابها من شائعات تتحدث عن صدور قرار قضائي يبطل العمل بنظام القائمة المغلقة، مؤكدة أنها غير صحيحة.