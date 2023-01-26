باشاغا يفتتح الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية

افتتح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع المدن الليبية .

وأعرب باشاغا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عن سعادته بعقد الاجتماع في مدينة سرت خصوصا أنه جاء بعد سنوات من تعذر عقده في السنوات الماضية.

وأشاد باشاغا بدور اللجنة وعملها طول السنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الإهمال وعدم إعطاء هذه الفئة من المجتمع حقوقها.

وأعرب باشاغا عن فخره بالأبطال الذين جمعوا الميداليات في جميع المحافل التي مثلوا فيها ليبيا، وأكد أن الحكومة الليبية ستدعم وتساند اللجنة البارالمبية لأداء عملها وذلك لمواصلة إنجازاتها من خلال الأبطال الليبين من هذه الفئة المتميزة .

من جانبه تقدم رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي، بالشكر لرئيس الحكومة لاهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة والتي كان آخرها تجوابه السريع لعقد هذا الاجتماع داخل مدينة سرت بعد إهمال كل الجهات الأخرى التي تم التواصل معها.