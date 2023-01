نصية: الأزمة الليبية تكمن في صعوبة التوافق حول 4 نقاط خلافية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن كل السيناريوهات مفتوحة، ما بين الاعتماد على القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أو التقارب بين مجلسي النواب والدولة، وإن كانت جميعها تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولًا.

نصية وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن المشكلة ليست خلافًا بين المجلسين، أو بين شخصية ليبية وأخرى، متابعًا: “الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول هذه النقاط الخلافية، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس، والسلاح، وإدارة أموال النفط، وكذلك خروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وانتهى نصية قائلًا: “إذا حدث توافق حول هذه القضايا فإن توقيع أي اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه الأطراف أو تلك”.

