أعلنت إدارة التحري بجهاز مكافحة المخدرات ضبط أحد تجار الحبوب متلبسا وبحوزته ما يقرب من 15 ألف قرص مخدر تقدر قيمتها بـ 600 ألف دينار ليبي.

ونقلا عن صفحة وزارة الداخلية بفيسبوك فإن المتورط ليبي الجنسية ويقوم بترويج المخدرات رفقة ابن أخيه من منزلهم.

وقالت الوزارة إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس للتحقيق في الواقعة.

المصدر: وزارة الداخلية

