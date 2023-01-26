ليبيا.. اختتام امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي والثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، في جميع أنحاء ليبيا.

وقال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، الدكتور موسى المقريف، في كلمة اليوم الخميس، إن الامتحانات جرت بانتظام دون عوائق، ووفق خطة الوزارة، وهذا ما تأكد عبر جولاته التفقدية لأكثر من مراقبة تربية وتعليم.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أكد التزام الوزارة بتعهداتها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وفق ما توفر لها من إمكانات.

وأعربت وزارة التعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ والطلاب، متقدمة بالشكر إلى أولياء الأمور على جهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائهم طيلة فترة إجراء الامتحانات التي استمرت لأسبوعين متتاليين.