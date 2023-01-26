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باشاغا يفتتح الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

افتتح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ، اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت ، الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع المدن الليبية .

أعرب باشاغا خلال الاجتماع  الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في مدينة سرت خصوصا أنه جاء بعد سنوات من تعذر عقده في السنوات الماضية.

و  أشاد باشاغا بدور اللجنة و عملها طول السنوات الماضية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الإهمال وعدم إعطاء هذه الفئة من المجتمع حقوقها ، و أعرب عن فخره الشديد بالأبطال الذين جمعوا الميداليات في جميع المحافل التي مثلوا فيها ليبيا ، و أكد أن الحكومة الليبية ستدعم و تساند اللجنة البارالمبية لأداء عملها وذلك لمواصلة انجازاتها من خلال الأبطال الليبين من هذه الفئة المتميزة .

فيما أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي ، عن سعادته بعودة اجتماعات الجمعية العمومية للجنة بعد سنوات من تعذر انعاقدها ، كما تقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الحكومة لاهتمامه الكبير بفئة ذوي الإعاقة و التي كان اخرها تجوابه السريع لعقد هذا الاجتماع داخل مدينة سرت بعد إهمال كل الجهات الأخرى التي تواصلنا معاها و الدليل الآخر على ذلك هو وجوده بيننا اليوم في حضوره الانطلاق أعمال هذا الاجتماع.

 

 

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الوطن الليبية

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