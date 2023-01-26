البركي: اختزال الأزمة والحل في الانتخابات خدعة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الرحيم البركي، أن أولويات حل الأزمة في ليبيا ليست في إجراء الانتخابات بل في تهيئة المناخ الأمني السليم.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الانتخابات كلمة حق أريد بها مكسب سياسي من قبل المسؤلين السياسيين والتنفيذيين في ليبيا، متابعا:” فكلهم يدعي وصلا بليلى.. وليلى لا تقر لهم وصالا”.

وأضاف أن “اختزال الأزمة والحل في الانتخابات خدعة لا يتماهى معها عاقل”.

ولفت إلى أن “أولويات الحل ليست الانتخابات وقاعدتها الدستورية إنما تهيئة المناخ الأمني السليم”.