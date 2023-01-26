موقع إيطالي: الغاز هدف «ميلوني» للتطبيع مع ليبيا

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الرحلة المرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إلى طرابلس في ليبيا، تمثل امتداد آخر للطريق الذي تقطعه الحكومة سواء في البحر المتوسط ​​أو بشكل عام في المخيلة الجماعية للاتحاد الأوروبي.

وقال موقع «ديكود 39» الإيطالي: “الدور الأكثر تعرضًا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني والأكثر صمتًا لرافاييلى فيتو وزير الشؤون الأوروبية يوفران الوقود لآلة تدعم الأوروبيين لجني الثمار الدولية لأول عام عمل، ولكن يمكن ويجب أن تجد عموماً تركيبة على المدى المتوسط ​​والطويل مع فرنسا وتركيا حتى لا تبقى خارج المشهد الليبي”.

وأضاف الموقع “تضاف المقابله (التحضيرية لزيارة ميلوني)، بين السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إلى التأثير الإيجابي من وجهة النظر الإيطالية، ومن بين أمور أخرى وقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقية جديدة مع المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، فيما سيتم توقيع عقد بقيمة 8 مليارات في 28 يناير يتعلق بحقلي غاز في البحر المتوسط”.

وتابع “الغاز يضاف إلى عملية التطبيع المؤسسي المحتملة في ليبيا. وكان تاياني قال إن الاستقرار في ليبيا أمر حاسم وهو في قلب جميع المحادثات مع الدول التي لها نفوذ في المنطقة للوصول إلى الانتخابات بحلول عام 2023 تحت رعاية الأمم المتحدة. واعتبر أن البحر المتوسط ​​يعد المحور المركزي للسياسة الخارجية الإيطالية، وقد ذكر وزير الخارجية أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى أن تكون رائدة بشكل متزايد وإلا فسيتم سد الفراغ بأطراف أخرى، مشيراً إلى أنه مع هذا الهدف جاءت مهمته هو ورئيسة الوزراء بمحطات جديدة في أنحاء البحر المتوسط”.

واستطرد “في حال كان ملف ليبيا من ناحية يضاف إلى جهود الطاقة المبذولة في الجزائر و التي يجب أن تتم في المنظور البعيد على طول الجانب الأفريقي بأكمله، فهناك عناصر تكتسب أهمية، فالعنصر الأول يتعلق بالأرقام المصرية التي حددها تاياني، قائلاً: «في الجزائر ناقشت ميلوني إمكانات خط الأنابيب ترانسميد وفي تونس قدرت الموافقة على مشروع إلميد.. من مصر في عام 2023 نتوقع ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز. ومن خلال هذه المبادرات وغيرها تهدف إيطاليا إلى أن تصبح مركزًا للطاقة»”.