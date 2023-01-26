اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس تعليم الصم وضعاف السمع

العنوان-طرابلس

اعتمد وزيرة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لمدارس تعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 91.13%.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد 79 تلميذاً وتلميذة تقدَّموا لإجراء الاِمتحانات نجح منهم 72 تلميذاً وتلميذة و7 تلاميذ لهم دور ثان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، في كامل التراب الليبي.