قنيدي: الرئاسي يفتقد للشعبية في الشارع.. ولا جدوى من طرحه إمكانية تجميد عمل البرلمان والدولة

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب سالم قنيدي إمكانية تجاوز دور مجلسي النواب والدولة، رغم تكرار خلافات رئيسيهما وقيامهما بتجميد الوضع السياسي بالبلاد كرهينة لتوافقاتهما.

قنيدي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن البرلمان هو السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد، وفقًا للاتفاق السياسي بالصخيرات، والذي أشار أيضًا لدور مجلس الدولة، وبالتالي لا جدوى مما يطرحه البعض عن إمكانية تجميد المجلس الرئاسي لعمل المجلسين، خاصة أن الأول يفتقد للشعبية في الشارع الليبي.

ورأى أن الحديث عن إمكانية تشكيل البعثة لملتقى حوار سياسي جديد سيصطدم بشبهات الفساد والرشاوى التي أحاطت بالملتقى السابق، وعدم تمكنه في النهاية من إصدار قاعدة دستورية.

ووفقًا لرواية قنيدي، فإن الخروج من المأزق السياسي الراهن يكمن في الدعوة لجلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والدولة، حيث قد يمهد هذا لتواصلهما إلى حل توافقي، شريطة ألا يشارك رئيسا المجلسين بها.

