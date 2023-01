فوز قائمة “الميزان” في انتخابات بلدية “الخمس”

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية فوز قائمة “الميزان” بانتخابات بلدية الخمس بواقع 3815 صوتا.

اللجنة وعبر مستشارها “باسم المودي” قالت في مؤتمر صحفي إنه جرى تقديم طعنين أمام القضاة بخصوص انتخابات الخمس بحجة عدم التزام القائمة الفائزة بيوم الصمت الانتخابي.

وأضاف “المودي” أن اللجنة مستمرة في تحقيق كافة الاستحقاقات الانتخابية، داعية إلى عدم الانجرار وراء محاولات تنفيذ انتخابات بلدية دون تنسيق معها.

ونشرت اللجنة القوائم النهائية لبلديات العربان وغريان وبني وليد وتينيناي والمردوم، إلى جانب استمرار فتح باب التسجيل في بلديات الشقيقة والأبرق والقيقب.

وحددت اللجنة الـ 4 من فبراير موعدا لاقتراع بلدية غريان والـ 12 من الشهر نفسه موعد اقتراع بمدينة العربان.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية

