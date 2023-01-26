حكومة الوحدة الوطنية تبحث توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا

بحث وزيرا الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، والنفط والغاز محمد عون، بحكومة الوحدة الوطنية، توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا عبر توظيف الإمكانات المتاحة بالمصانع الوطنية العامة والخاصة من خلال عقد شراكات استثمارية مع الموردين والمصنعين العالميين.

وبحسب بيان وزارة الصناعة، الأربعاء، أشار الطرفان إلى أهمية تقليل الاستيراد من الخارج في هذا الإطار، وخلق فرص عمل ووظائف للكوادر الليبية المتخصصة ونقل التقنية في مجال تصنيع المواد والمعدات.

ووجه الوزيران بتكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل لإنجاز برنامج عمل مشترك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

والتقى عون أمس نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا، والوفد المرافق له.

وناقشا سبل تطوير العلاقة مع الشركات اليابانية للاستثمار في تطوير المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير، وإنتاج النفط الصخري، والمشاركة في الاستكشافات البرية والبحرية، وفق بيان وزارة النفط.