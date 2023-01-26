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قزيط: الانتخابات الرئاسية تهدد السلم الاجتماعي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، اليوم الأربعاء، إن ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية يشكل تهديداً على السلم الاجتماعي.

وأضاف قزيط، في تصريح رصده موقع “الوطن”، رداً على سؤال حول إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية: “أعتقد أن الشخصيات الكبيرة التي تُقبل في مكان وتُرفض في مكان آخر، شخصيات جدلية”.

وتابع: “أنا أرى أنه إن كان لديهم حس وطني عال، فلا يجب عليهم التقدم للانتخابات. هذه الأمور تطيح بحالة السلم الاجتماعي”.

وختم قزيط حديثه بالقول: “الانتخابات الرئاسية كلها تهدد السلم الاجتماعي وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على بعض الأسماء”.

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الوطن الليبية

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