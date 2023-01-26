نصية: الأزمة تكمن في انتخاب الرئيس والسلاح وخروج القوات الأجنبية

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الأزمة في ليبيا تكمن في انتخاب الرئيس والسلاح وخروج القوات الأجنبية.

وقال نصية، في تصريح صحفي، إن “كل السيناريوهات مفتوحة ما بين الاعتماد على حفتر والدبيبة أو التقارب بين النواب والدولة”.

وتابع؛ “جميع هذه السيناريوهات تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولاً”، معقبًا أن “المشكلة ليست خلافًا بين المجلسين أو بين شخصية ليبية وأخرى”.

وأردف نصية، أن “الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول النقاط الخلافية مثل؛ انتخاب الرئيس، والسلاح، وإدارة أموال النفط، وخروج القوات الأجنبية”.

وختم موضحًا؛ “إذا حدث توافق حول هذه القضايا فإن توقيع أي اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه الأطراف أو تلك”.