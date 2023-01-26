مصرف الجمهورية: يمكن للعملاء سحب الأموال من الصرافات الآلية

أعلن مصرف الجمهورية أنه يمكن للعملاء سحب الأموال من خلال جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 3000 دينار شهريا .

وأوضح مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الصرافات الآلية موجودة في فرع الميدان، فرع الرشيد، فرع الصريم، فرع جنوب طرابلس، فرع بالاشهر، فرع عين زارة، فرع سوق الجمعة، فرع جنزور الشرقي، فرع المهاري، فرع الشط، فرع بني وليد، فرع سوف الجين، فرع غرب طرابلس، فرع طرابلس الطبي، فرع الزهراء، فرع غريان، فرع الشويرف، فرع طمزين، فرع تنمديرا، فرع نالوت، فرع وزان، فرع كاباو، فرع جادو، فرع بدر، فرع مصراتة، فرع احمد احمد الشريف، فرع قوز التيك، فرع زليتن المنارة، فرع زليتن المدينة، فرع ميناء الخمس، فرع مسلاته، فرع المرقب، فرع ابوهادي، فرع سوكنه، فرع هون، فرع بواللي، فرع البريقة، فرع اوباري، فرع الكشاف، فرع الزاوية، فرع صبراته اثار، فرع مستشفي صبراته، فرع زوارة.