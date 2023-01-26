التعليم يختتم امتحانات نصف العام لمرحلتي الأساسي والثانوي

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، في كامل التراب الليبي.

وقال وزير التعليم، موسى المقريف، في كلمة اليوم الخميس، إن الامتحانات جرت بانتظام دون عوائق، ووفق خطة الوزارة، وهذا ما تأكد عبر جولاته التفقدية لأكثر من مراقبة تربية وتعليم.

وأكد المقريف التزام الوزارة بتعهداتها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وفق ما توفر لها من إمكانات، حسب بيان الوزارة على صفحتها عبر فيسبوك.

وأعربت وزارة التعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ والطلاب، متقدمة بالشكر إلى أولياء الأمور على جهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائهم طيلة فترة إجراء الامتحانات التي استمرت لأسبوعين متتاليين.