الحامي: نتوجه إلى رفض شرط رئيس البرلمان بشأن تمرير ملف المناصب السيادية

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إن المجلس يتوجه إلى رفض شرط رئيس مجلس النواب تمرير ملف المناصب السيادية على حساب الوثيقة الدستورية.

الحامي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكدت أن المجلس يتجه إلى رفض شرط رئيس مجلس النواب بتمرير ملف المناصب السيادية على حساب الوثيقة الدستورية.

ونوهت إلى أن الجلسة المقبلة ستحسم أمر المناصب السيادية من خلال عرض تقرير اللجنة المكلفة النهائي.

كما أشارت إلى أن المسار الدستوري يُعدّ الأهم بالنسبة لمجلس الدولة ويجب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه قبل الذهاب إلى مساري السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

الحامي ختمت تصريحها بالقول: “إن المشاورات ما زالت قائمة مع مجلس النواب لوضع حلول للمسارات الثلاثة”.

