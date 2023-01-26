ضبط لحوم فاسدة بعدد من المطاعم خلال حملة تفتيشية بمدينة البيضاء

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، رفقة أعضاء من جهاز الحرس البلدي بالمدينة اليوم الخميس، حملة تفتيشية على عدد كبير من المطاعم والمقاهي في نطاق بلدية البيضاء.

وضبط مفتشو الأغذية خلال الجولة، التي كانت برئاسة مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، عادل سعد، كمية كبيرة من اللحوم الحمراء، ولحم دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدد من المطاعم حيث تم مصادرتها من قبل الحرس البلدي.

كما تم خلال هذه الجولة إقفال عدد من المطاعم بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، عادل سعد، أن هذه الحملة هي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وستكون هناك حملات أخرى كثيرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، مؤكداً أن الهدف هو حماية وصحة المواطن.

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