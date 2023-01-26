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جماهير النادي الأهلي: سنخرج في مظاهرات عارمة حتى إسقاط حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

هدّدت جماهير نادي الأهلي، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ووزير رياضته عبد الشفيع الجويفي، بالخروج في مظاهرات عارمة، تغلق شوارع طرابلس حتى إسقاط حكومته، معربة عن رفضها واستنكارها لاستغلال الدبيبة والجويفي نفوذهم لمصلحة النادي “الغريم” على حد وصفهم.

وطالبت في بيان وصفته بـ”شديد اللهجة” بالتعامل مع جميع الأندية الليبية على قدر من المساواة، وإعطاء النادي الأهلي حقه من الدعم، أسوة بالنادي “الغريم” مشيرة إلى تعرض الأهلي إلى “التهميش” من قبل حكومة الدبيبة المنتهية، خاصة بعد منح 10 مليون دينار ليبي، لنادي يعتبر الدبيبة رئيساً سابقاً له، وأحدَ أكبر داعميه و”الشواهد” كثيرة على ذلك، من خلال دفع تكاليف تعاقدات ما يعتبرونه فريقهم الأول لكرة القدم، أو تسديد الديون المستحقة عليهم.

وأكّدت الجماهير وقوفها خلف إدارة النادي الأهلي ورجال أعمالها، ودعمهم ليصل النادي إلى منصات التتويج.

وكانت أنباء متداولة أمس، أفادت بمنح رئيس الحكومة المنتهية دعماً مالياً لنادي الاتحاد يقدر بنحو 10 ملايين دينار.

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الوطن الليبية

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