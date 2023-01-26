القطراني يلتقي وفد مركز السلام للحوار الإنساني

التقى نائب رئيس الوزراء علي فرج القطراني الخميس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، وفد مركز السلام للحوار الإنساني، الذي ضم مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط السيد ريمان غرانجان ، ومدير برنامج ليبيا فيلكس توزا ، ومستشارة الوساطة والدمج ومندوبة المركز في المنطقة الشرقية بليبيا نهاد شبارو ، والمستشار القانوني بالمركز محمد جغلالي وامية الصديق المستشار الأول لمركز الحوار الإنساني، بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي .

القطراني وفي مستهل اللقاء رحّب بوفد المركز، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في البلاد بهدف الوصول لحل للأزمة الليبية والتي تصب في مصلحة الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية قد انبثقت من حوار ( ليبي – ليبي ) وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، مؤكدًا أنها عكفت علي تنفيذ انتخابات المجالس البلدية ، وقد قامت بتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في أجواء يسودها الأمن والأمان بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى، منوهًا إلى أن كل تلك الجهود كانت وعود قطعتها الحكومة الليبية على نفسها واليوم أصبحت واقعًًا ملموسا .

من جانبه أشاد وزير الاستثمار على السعيدي بجهود مركز الحوار الإنساني ودوره في اتجاه التواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر ، لافتًا إلى أن الحكومة الليبية تفتح المجال للحوار مع كل من يساهم في تقديم المساعدة والمشورة لحل الأزمة الراهنة والخروج منها للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة .

وفد مركز السلام للحوار الإنساني أشاد خلال لقائه بالقطراني بجهود الحكومة الليبية في اعتمادها لغة الحوار للوصول للحلول المرضية التي من شأنها إنهاء الأزمة القائمة ، لافتًا إلى دور المركز في هذا الخصوص يتجه لتحقيق الحل الشامل والنهائي للأزمة الليبية.