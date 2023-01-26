المنقوش: أدعو حكومتي السويد وهولندا لاحترام مشاعر المسلمين

دعت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، حكومتي السويد وهولندا لاحترام مشاعر المسلمين,

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “تنامي خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع، وأكثره خطورة المرتبط بالإساءة للمقدسات الدينية لأنه يهدد التعايش بين المجتمعات وأمنها ويؤجج العنف”.

وتابعت؛ “أدعو حكومات السويد وهولندا لاحترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والاساءة للمعتقدات”.

وكان ناشطون يمينيون متطرفون قد قاموا بإحراق وتمزيق نسختين من القرآن الكريم، في إطار تظاهرة مرخصة من جانب الشرطة السويدية أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وقام السويدي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان السبت الماضي بإحراق نسخة من المصحف، كما تم تصوير قيادي في حركة “بيغيدا” المعادية للإسلام واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي يوم الأحد الماضي وهو يمزّق صفحات نسخة من المصحف قبل أن يطأها بقدميه.

وأثارت هاتان الحادثتان موجة إدانات شديدة من جانب الدول العربية وأنقرة ودول إسلامية عديدة وتسببت بتظاهرات في العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان.