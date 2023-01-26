شركة الكهرباء: وصول معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس وصول معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول الباخرة باسيفيكا إلى ميناء طبرق البحري وعلى متنها التوربينة الرابعة مع المولد الخاص بها بالإضافة إلى معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي وجاري العمل لنقلها الى موقع المشروع.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على استكمال المشروع لزيادة القدرات الإنتاجية من أجل دعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها .