ظهور دولارات مزيفة في صبراتة

العنوان-صبراتة

قالت مديرية أمن صبراتة، اليوم الخميس، أن رجال الشرطة ألقوا القبض على متهمين ببيع دولارات مزيفة في السوق السوداء بالمدينة.

وأوضح المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخصين باعا 6 آلاف و900 دولار من العملة المزيفة لأحد المحال العاملة بالسوق السوداء مقابل 36 ألف دينار، وبالتحقيق معهما أقرا بعلمهما أنها مزورة.

وجرى تكليف جميع فرق التحري بمداهمة محال ما يعرف بسوق الذهب التي تزاول مهنة بيع وشراء العملة والتأكد من عدم تداول هذه العملة المزيفة بالمدينة.

كما نبهت المديرية أصحاب المحال بضرورة الحصول على رخص مزاولة وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتتبع؛ فيما اتخذت الإجراءات وأودع المتهمان الحجز.