تبون لـ باتيلي: يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجاوز المأزق السياسي الليبي

ليبيا – التقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الأربعاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجاوز المأزق السياسي من خلال الانتخابات.

الرئيس تبون شدد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، وعلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الجزائري عن دعمه الثابت لجهود الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الاستقرار في ليبيا هو حاجة إقليمية لجميع البلدان، وخاصة تلك التي تقع في الجوار.

