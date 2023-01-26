مؤسسة النفط الليبية تستعرض أنشطة شركة “مبروك” خلال 2022 ومشاريعها وميزانيتها لـ 2023

عقدت مؤسسة النفط الليبية اجتماع الجمعية العمومية لشركة “مبروك” للعمليات النفطية، لاستعراض النشاط السنوي، برئاسة رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إنه جرى خلال الاجتماع عرض نشاط شركة “مبروك” في العام 2022 والأعمال المنجزة والمشاريع المتوقع تنفيذها والميزانية المقترحة للشركة للعام 2023، كما تم مناقشة خطط الشركة لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة مبروك، عبد الباسط الرفاعي، أن الشركة ستستأنف الإنتاج من الحقل في الفترة القريبة القادمة.

كما تخلل الاجتماع استعراض أبرز الأعمال التي قامت بها الشركة من استكمال العمرة السنوية المتكاملة لحقل الجرف والتي استمرت لمدة 21 يوماً دون أي حوادث تذكر بالإضافة إلى الشروع في تطوير خزان فروة بالإضافة إلى مساعي الشركة الحثيثة في خطط تطوير الحقول وزيادة الإنتاج .

وأشار المكتب الإعلامي للمؤسسة إلى أن شركة “مبروك” وفي إطار المساهمة في الرفع من القدرة الإنتاجية نفذت ما نسبته 43 من برامج صيانة الآبار في سنة 2022 كما تسعى الشركة في هذا الإطار الرفع من مستوى إنتاجها ليصل إلى 25 ألف برميل في اليوم مع نهاية هذا العام.

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