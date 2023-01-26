تأجيل جلسة محاكمة أبو عجيلة لعدم قدرة عائلته على توكيل محامي دفاع

الوطن| رصد

أجلت المحكمة الاتحادية في واشنطن، استدعاء المواطن أبوعجيلة المريمي للمثول أمامها بسبب تأخر توكيل محام للدفاع عنه بشأن اتهامه في قضية لوكربي عام 1988، على أن يتم تقديمه للمحاكمة في الثامن من فبراير، وجلسة تقرير احتجازه في 23 فبراير.

وعينت القاضية الأميركية موكسيلا أوبديايا رسمياً، المحامية ويتني مينتر لتمثيله، اليوم الأربعاء، بعدما قالت مينتر إن عائلة مسعود غير قادرة على توكيل محامي دفاع على نفقتها.

وأضافت مينتر أن مسعود ليس لديهأصول مالية تذكر، ولم يعمل منذ عشر سنوات، وأنه يدفع أقساط الرهن العقاري لمنزل في ليبيا، وأن أبناءه يساعدونه في تغطية نفقات معيشته وتكاليف العلاج، مطالبةً بوقت إضافي لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أو الاستجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزاً في انتظار المحاكمة.