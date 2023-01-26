جماهير النادي الأهلي طرابلس: سنخرج في مظاهرات عارمة حتى إسقاط حكومة الدبيبة

هدّدت جماهير نادي الأهلي طرابلس، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ووزير رياضته عبد الشفيع الجويفي، بالخروج في مظاهرات عارمة، تغلق شوارع طرابلس حتى إسقاط حكومته، معربة عن رفضها واستنكارها لاستغلال الدبيبة والجويفي نفوذهم لمصلحة النادي “الغريم” على حد وصفهم.

وطالبت في بيان وصفته بـ”شديد اللهجة” بالتعامل مع جميع الأندية الليبية على قدر من المساواة، وإعطاء النادي الأهلي حقه من الدعم، أسوة بالنادي “الغريم” مشيرة إلى تعرض الأهلي إلى “التهميش” من قبل حكومة الدبيبة المنتهية، خاصة بعد منح 10 مليون دينار ليبي، لنادي يعتبر الدبيبة رئيساً سابقاً له، وأحدَ أكبر داعميه و”الشواهد” كثيرة على ذلك، من خلال دفع تكاليف تعاقدات ما يعتبرونه فريقهم الأول لكرة القدم، أو تسديد الديون المستحقة عليهم.

وأكّدت الجماهير وقوفها خلف إدارة النادي الأهلي ورجال أعمالها، ودعمهم ليصل النادي إلى منصات التتويج.