المرغني: زيارة ميلوني إلى طرابلس هدفها تعميق حفرة جهنم للاجئين الأفارقة

قال صلاح المرغني، الناشط الحقوقي، إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، إلى طرابلس تهدف في الأساس

إلى تفقد وتعميق “حفرة جنهم” للاجئين والمهاجرين الأفارقة الفارين باستخدام أنياب ومخالب جماعتها من النخاسين من بني جلدتنا لإغراقهم وملاحقتهم وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية، ممن يشخصون بآبصارهم اليها وبأنواعهم فرحين بنظرة أو مجرد إشارة أو حتى “صفارة” من سيدتهم.p

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “أما الاقتصاد والملف النفطي فهو تحصيل حاصل لأن الطليان شريك استراتيجي قديم لا غنى عنه من زمن قتلهم أهلي” على حد تعبيره.